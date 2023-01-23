『CHANEL【美品】バニティバック キャビアスキン シャネル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 19分に出品され04月17日 06時 19分に終了予定です。即決価格は35,700円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 私物の整理の為出品致します。



CHANELのバニティバック ココマーク

カラー···ブラック

型名···ハンドバッグ

素材···キャビアスキン

付属品…保存袋 ギャランティーカード 箱

箱は少し潰れと汚れがあります。

購入店舗…ハワイのワイキキCHANEL正規店

サイズ…W19.5 H10 D14

若干の誤差はお許しください。



購入後数回使用しました。外側は大変キレイだと思います。内側は多少物を入れましたので若干スレはありますが経年している割にはキレイだと思います。

革のベタつきやはがれなどは見受けられません。

長期間自宅保管の中古品です。

ご理解の上よろしくお願い申し上げます。

キャンセルは対応不可となります。



ご質問などコメント下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL【美品】バニティバック

キャビアスキン

シャネル