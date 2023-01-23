『大正ロマンの画家、山根幸雄／由紀雄の肉筆の画稿です。中原淳一と同時代です／7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 16時 50分に出品され05月10日 16時 50分に終了予定です。即決価格は25,520円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
輸入雑貨 希少生産少 ヤマハYZF-R1モデル フィギア付 アートパネル
¥ 17764
花の絵 楕円形フレーム
¥ 12935
戦前 海草中学校で射撃訓練の的に使用された戦車の油絵 油画 戦争画 大正15年
¥ 43912
三宅克己 水彩画
¥ 12500
舟山一男【踊る馬】肉質画 油彩 三越
¥ 38720
【アンティーク】額装 額縁 油絵 油彩 絵画 花瓶 花 静物画 インテリア雑貨
¥ 10452
《 チベット密教 新品 1点物 》 手描き 曼荼羅 天国への道 仏画 仏教 g6
¥ 7410
【P10号】片岡球子【雲遊ぶ富士】肉筆保証/表裏サイン・印譜有/岩彩/油彩/絵画
¥ 27002
原画 アクリル画 サイン入り ●Kaoruko Negishi● 紐付き
¥ 36800
保田三友紀の水彩画、 枝付き さくらんぼ 八角形 木製額縁 ガラス入り
¥ 10530
ディズニーランド ファンタジア ミッキーマウス 絵画 ②
¥ 7800
ゴッホイーブイ 金枠キャンバスアート Sサイズ 45×35cm
¥ 12090
佐藤勝彦 かつひこ 墨彩画 額装 画家 書家 日本画 絵画 F
¥ 9204
naoki様 2点
¥ 14490
長渕剛 詩画 B4サイズ
¥ 7799
松山しげき 原画 Kaws 花井祐介 友沢こたお Kyne 今井麗 奈良美智
¥ 175500
2024- 22 PROTEA 生 原画一点物
¥ 15000
Francfranc 特大パネル アートパネル アクリルアート
¥ 9360
落札価格25520円
602 入札履歴
終了
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