『大正ロマンの画家、山根幸雄／由紀雄の肉筆の画稿です。中原淳一と同時代です／7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 16時 50分に出品され05月10日 16時 50分に終了予定です。即決価格は25,520円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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