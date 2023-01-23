『振袖 刺繍半襟付き長襦袢 リバーシブル重ね衿 ミニチュア振袖 ミニチュア衣桁【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 28分に出品され04月05日 03時 28分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 18500
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¥ 17000
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¥ 82248
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¥ 12597
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¥ 11000
スワトウ刺繍 名古屋帯 お太鼓柄 ワンポイント 汕頭刺繍 くすみピンク
¥ 9815
落札価格10530円
597 入札履歴
終了
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