『振袖 刺繍半襟付き長襦袢 リバーシブル重ね衿 ミニチュア振袖 ミニチュア衣桁【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 28分に出品され04月05日 03時 28分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正絹振袖サイズ…身丈約166㎝ 裄丈約69㎝ 袖丈約113㎝ 前幅約24.5㎝後ろ幅約31㎝

ポリエステル長襦袢刺繍半襟付き…身丈約132㎝

重ね衿…素材はわかりませんがリバーシブルです ピンクとゴールド

着物とお揃いのミニチュア振り袖とミニチュア衣桁付き

状態…着用一回の振袖と長襦袢で目立った汚れキズは無いかと思います 重ね衿は未使用品です

小さく畳み発送します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖

刺繍半襟付き長襦袢

リバーシブル重ね衿

ミニチュア振袖

ミニチュア衣桁