『ジバンシィ ショルダーバッグ スクエア オフホワイト ミニバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 07時 06分に出品され03月06日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明 ジバンシィ ショルダーバッグ







● サイズ



タテ22

ヨコ 21

底マチ7

ショルダーはベルトで調整可能です。



多少の誤差はご了承下さい。



購入元

大手リサイクルショップ

※鑑定済の確実正規品です



⚫︎カラー

写真参照





⚫︎状態

中古品ですので、経年相応の汚れや細かい傷ありますが、大きなダメージなく、これからもたくさんお使い頂けます^ ^



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#R69115319 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジバンシー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジバンシィ



ショルダーバッグ



スクエア



オフホワイト



ミニバッグ