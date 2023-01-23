『ZENIT MC ZENITAR-N 16mm F2.8 ニコン Nikon【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 30分に出品され03月17日 02時 30分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #100505



数ある商品の中から当方の商品をご覧いただき

本当にありがとうございます。



真心を込めて迅速丁寧にお取引させて頂きます。

今回ご紹介させて頂く商品はこちらです。



ZENIT MC ZENITAR-N 16mm F2.8 レンズ Nikon





■ 外観コンディション

スレやキズが少なく

とてもキレイな状態です。



全体的に艶があり

非常に良い質感です。



アタリやヘコミも無く

所有感を満たして頂けます。



■ 光学コンディション

レンズにカビやクモリ無く

クリアな状態です。



■ 動作

各種動作粘りや引っ掛かり

無くスムーズに動作しています。

不具合はございません。



安心してお使い頂けます。



万が一記載以外不具合があった場合返品対応させて頂きます。

安心してご購入頂ければと思います。



● お届けする内容

・レンズ

・前キャップ

・後キャップ



——



□ 発送方法について

□ 安心返品対応サービスについて

□ 注意事項について



上記項目については、

プロフィールをご確認頂ければ幸いです。



——



他にも出品しています。

よろしければご覧ください。

#カメラライフ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント