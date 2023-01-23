『桃太郎ジーンズ 出陣 セルビッチ デニムパンツ 日本製 濃紺 大きいサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 01時 59分に出品され03月23日 01時 59分に終了予定です。即決価格は11,694円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 桃太郎ジーンズ MOMOTAROJEANS 出陣 セルビッチ デニムパンツ 日本製 濃紺 大きいサイズ 38 BJBD.AA



よく見ないとわからないレベルですが股にほんのかすかに擦れあります（画像参照）

バックポケット付け根の表のステッチに飛びがございます（画像参照）

他は若干の使用感ありますが目立ったダメージや汚れのないパンツです。

セルビッチです。



表記サイズは38ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。



Ｗ 約51cm×2（ウエスト採寸はウエスト前後をなるべく平行にして採寸）

股上 約31cm

わたり幅 約36cm

股下 約78cm（内股の縫い目に沿って裾先まで採寸）

裾幅 約24cm



尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。



。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません



＊記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。



＊表現には主観が入っておりますご理解下さい。



＊モニターにより実際の色と違う場合があります。



＊質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。







BAXTA-2853 MOM-97 ヤメW 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: モモタロウジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 桃太郎ジーンズ

出陣

セルビッチ



デニムパンツ

日本製

濃紺

大きいサイズ