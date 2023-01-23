『ARCTERYX ブレード20 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 11時 08分に出品され03月11日 11時 08分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

ARCTERYX アークテリクス

BLADE20 ブレード20

リュック リュックバッグ バッグパック

定価¥27,500



【状態】

数回使用いたしましたが他のリュックを購入した為しばらく使用しておりません。

型崩れなくファスナー良好です。

外観美品でまだまだ快適にご使用可能です。



【カラー】

黒 ブラック



【素材】

ナイロン100%

裏地 ナイロン86% ポリエステル14%



【サイズ】

横:31cm

縦:45cm

奥行き:11cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



■商品の全体的なコンディション・細かなダメージ備考欄と画像を参照してください。



■状態、画像、採寸について

可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。



※素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解の程宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ARCTERYX

ブレード20

ブラック