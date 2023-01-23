『【再値引】三浦技研 CB-1008 PW 47度 DG S200【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 06時 34分に出品され03月03日 06時 34分に終了予定です。即決価格は12,494円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 三浦技研 CB-1008 PW 47度 DG S200 レア ダイナミックゴールドになります。



吸い付くような打感と圧巻の抜けが魅力なアイアンで名器と呼ばれています。

47度になり、CB302とコンボでGW の代わりに使ってました。マッスル系ともコンボ可能かと思います。



シャフトはプリントが取れていますが、ダイナミックゴールドのS200です。



素人保管、使用になりますのでご理解の上、入札ください。落札後のキャンセルは不可。【状態は写真を確認ください】

確認事項は落札前にコメントにて確認ください 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミウラギケン／ミウラゴルフ