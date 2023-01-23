『ドラム式洗濯機 PANASONIC NA-LX113AL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 01時 56分に出品され03月14日 01時 56分に終了予定です。即決価格は44,264円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【PANASONIC NA-LX113AL】

◼️カラー:マットホワイト

◼️ドラム式洗濯乾燥機

◼️洗濯11.0kg /乾燥6.0kg

◼️左開き

■2022年製



スペック等の詳細は下記をご参照下さい。

https://panasonic.jp/wash/c-db/products/NA-LX113AL.html



新品を2022年2月に購入しました。

目立った傷汚れはなく動作にもとくに問題ございません。



保証書・説明書・固定具揃っています。

(説明書は洗濯機脇に置いていたのでカドにシミとヨレがありますが、ネットからもダウンロード可能です。)



本体保証は1年なのですでに切れていますが、ヒートポンプ機能は3年保証のようで少し残っています。



発送は梱包・発送頼メル便で行いますが、洗濯機の取り付け設置を依頼する場合には別途費用がかかるようです。ご了承下さいませ。

発送前に槽洗浄等行ってからお送りします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック