『X-girl SAMPLE品 ヴィンテージ スタンドカラースエードジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 11時 26分に出品され03月31日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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□商品説明 デザイン

X-girl レア SAMPLE品 スエード スタンドカラーショートジャケット

SAMPLE品なので同じ物は恐らくないのでレアです。

薄めのスエード

キルティングうすーく中綿入りです。

デザイン的にはシングルライダースやＧジャンのような感じです。





□ブランド：

エックスガール



□カラー：

クロ



□サイズ：

タグ表記 1サイズ



詳しくは寸法をご覧ください



着丈58 身幅48 肩幅39 袖丈61

裄丈81（エリから袖まで）

(cm)





※平置きでの計測です。

素人採寸のため多少の誤差が生じる場合があります。







□素材：

革の種類はわからないがスエード



□状態：

使用感フェード感あります。

特に目立った汚れや破れなどはないです。



※詳しくは写真をご覧ください。



□その他注意事項：

自宅保管品です。

（喫煙者なし、ペットなし）



中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願いします。



他フリマサイトでも出品しておりますので、ご購入のタイミングによっては売り切れとなる可能性があります。

申し訳ありませんが、予めご了承ください。





カラー...ブラック



レザー素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: エックスガール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ X-girl SAMPLE品 ヴィンテージ スタンドカラースエードジャケット