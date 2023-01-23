『【極美品】 Helinox タクティカルコット コンバーチブル 3点セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 59分に出品され03月27日 01時 59分に終了予定です。即決価格は23,920円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【タクティカルコット コンバーチブル】「【コットレッグ】【エアー+フォームヘッドレスト】の3点セットです。



バラ売り不可





室内に置いていましたがほとんど使わずジャマなのでしまい込んでいました。

アウトドアでの使用はなく、使用期間も短かったため新品同様の状態です。

詳細は写真にてご確認ください。







〜公式サイトより〜

(約4年前に購入しましたので製品のアップデートがなどあったかもしれませんがご参考まで)





【Helinox ヘリノックス タクティカル コット コンバーチブル】

Helinox ヘリノックス タクティカル コット コンバーチブルは独自の最新技術の採用により、組立、分解が簡単にできる軽量なロースタイルのタクティカルコットです。優れた折りたたみシステムで容易に高剛性のコットを組み立てることが可能になりました。別売りのコットレッグで、ハイコットにすることが可能です。耐荷重の145kgの範囲でならベンチのようにしてお使いいただくことも可能です。

¥56,980（税込）





【コット レッグ / ブラック】

Helinox ヘリノックス コット レッグはホームとタクティカルラインに共通で使用でき、ハイコットにする為のオプションパーツです。コットレッグを装着した際の高さは38ｃｍとなります。

¥13,420（税込）





【エアー+フォームヘッドレスト2.0 / ブラック】

(出品の品は1.0のようです。参考までに2.0の価格のみ記させていただきます)

¥5,830（税込）







※らくらく便↔︎ゆうゆう便へ変更させていただくことがございます。





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アウトドア寝具 タグ 【極美品】 Helinox

タクティカルコット コンバーチブル 3点セット