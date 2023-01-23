『14.0型 軽量 WU2/H1 Core i7 メモリ16GB SSD2TB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 20分に出品され03月12日 16時 20分に終了予定です。即決価格は79,200円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆概略仕様☆

【シリーズ】LIFEBOOK UHシリーズ

【発売時期】2023年01月

【モデル】軽量カスタムメイドモデル

【品名】WU2/H1

【型名】FMVUH01002

【カラー】ピクトブラック

【OS】Windows 11 Pro

【CPU】インテル 13世代 Core i7-1355U

【メモリ】16GB

【SSD】2TB

【ディスプレイ】TFTカラーLCD 14型ワイド

【解像度】1920×1200ドット

【内蔵カメラ】フルHD Webカメラ

【キーボード】バックライト付/かな無し

【顔認証】有り

【指紋認証】有り

【無線LAN】有り

【有線LAN】有り

【Bluetooth】有り

【SDカードスロット】microSDカード

【USBType-A】2口

【USBType-C】2口

【HDMI出力端子】有り

【バッテリパック】リチウムイオン64Wh

【本体質量】約868g～



☆商品状態☆

【コンディション】☆☆☆美品☆☆☆

【使用感】極少

【傷擦れ】極少

【汚れ】極少

【各部動作】良好

【ディスプレイ】良好



☆付属品☆

【ACアダプタ】有り

【電源コード】有り

【取扱説明書】有り

【保証書】無し

【Office】無し

【専用箱】有り 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フジツウ