『超希少美品 ルイヴィトン アフリオラン ショルダーバッグ スハリ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 12時 10分に出品され03月04日 12時 10分に終了予定です。即決価格は21,344円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Thank you for watching.

You can buy it now.

Our store only sells genuine products.

Please purchase with confidence.





ご覧頂きありがとうございます



ブランド

ルイヴィトン LOUIS VUITTON



アイテム

スハリ アフリオラン

ショルダーバッグ ワンショルダー セミショルダー 肩掛け レザー 本革 金具 ブラック 黒

M92851 MI0074





購入場所

正規オークション 真贋済み





素材

レザー



付属品

なし



サイズ



縦24cm

横33cm

マチ10cm

ストラップ48~52cm



状態

多少の使用感はございますが目立つキズや汚れはなくまだまだご使用いただけます。



発送

・なるべく早めの対応をここがけております。



備考

・不足な画像などありましたら追加します。遠慮なくコメント下さい

・お値引きをした値段に設定しているので、大幅なお値引きは対応が難しいです



最後まで見て頂きありがとうございました



カラー···ブラック



ルイヴィトン/柄···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 超希少美品

ルイヴィトン

アフリオラン

ショルダーバッグ

スハリ

ブラック