『Tory Burch トリーバーチ トートバッグ 黒 ブラック レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 05時 54分に出品され03月04日 05時 54分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Tory Burch トリーバーチ は、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。

このトートバッグは、日常使いに最適なスタイルを提供します。



広い内部スペースを持ち、必要なアイテムをすべて収納できます。

PCもペットボトルも収納可能なため、ビジネスバッグとしても重宝するかと思います。

平らな底部は安定感を提供し、使いやすさを向上させています。

ブラックとゴールドのシンプルでエレガントなデザインは、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応可能です。

金色のロゴがアクセントとなり、上品さを演出します。



内側に若干汚れございますが、外見含めそれ以外は全体的に美品と言えるかと思います。



実寸サイズ:

横：約37cm(下部)、約48.5cm(上部)

高さ：約27.5cm

マチ：約15cm



【お取引における注意点について】

●当方の都合により、出品物を突然取り下げる可能性もございます。お気に召したお品物がありましたら、早めのご購入、ご入札をご検討下さい。

●ネットでのお取引ですので、お写真では伝えきれない部分もあるかと存じます。詳細の記載が無かった、という理由での返品返金のご依頼については応じかねますのでご容赦下さい。(当方の明らかな誤記であった場合は除きます)

●気になる点がありましたら、必ず落札前にご質問頂くようにお願い致します。

●中古品、未使用新品を問わず、自宅保管品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

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