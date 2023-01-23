『COACHレディースハンドバッグ coachハンドバッグ コーチショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 11時 56分に出品され03月23日 11時 56分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチの店舗で購入したバッグです＾＾

ハンドバッグとショルダーバッグにもなる2wayタイプです。

お色は期間限定だったと思います。

使わずに、保管しておりました。

長期保管のため一部汚れ等ありましたので、写真でご覧下さい。

とても状態も良いので、使っていただける方にお譲り致します。

コーチの巾着に入れて発送致します。



サイズ 横23 縦21.5（持ち手入れて38）マチ12





カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACHレディースハンドバッグ coachハンドバッグ コーチショルダーバッグ