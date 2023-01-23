『タグ付未使用 【サムソナイト】プライズライト バックパックM ビジネス 訳アリ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 23時 17分に出品され03月15日 23時 17分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらの商品はタグ付未使用ですが訳ありのためお安く出品しております





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Samsoniteサムソナイト

FLYZ-LITE フライズライト

エキスパンダブル HX5 09001

バックパック M







【商品仕様】

タテ44cm

ヨコ30cm

マチ13〜18cm

ポケットの数:9(外側3/内側6)

重量:900g

ファスナーでマチの調節可能(開けると5cm広がる)

PC収納可

ペンホルダー付き



素人採寸です

多少の誤差はご了承ください





【商品説明 FLYZ-LITE 】

新しい生活様式でニーズが高まっているバックパックとトートバッグのコレクション『FLYZ-LITE ~フライズライト~』。

そのネーミングの通り、全てのモデルが1kg以下の軽量設計。主素材には高密度でしなやかな「ロビックナイロン」を使用し、フロントパネル・付属パーツにはPU（合成皮革）、引手・ハンドルには牛革を使用した洗練されたデザインです。

また、全てのモデルにエキスパンダブル機能を搭載しており急に荷物が増えた時や短期出張にも対応する事が可能です。





⚠️ご確認ください

バックパック内、ポケット縁に一部ほつれ有り

外ポケット縁パイピング部分に数カ所の擦れへこみ有り

底の擦れ（キズではない）



写真にてご確認、ご了承の上ご購入をお願いいたします







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写真と実際の生地の色味が若干の異なることがございます







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なるべくコンパクトにしての発送となります







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気になる点がございましたら何でもご質問ください^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ タグ付未使用

【サムソナイト】プライズライト

バックパックM

ビジネス

訳アリ