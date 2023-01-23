『バンダイ RG Hi-νガンダム ハイニュー サザビー 新品2点 プラモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 09分に出品され04月17日 15時 09分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格10124円
71 入札履歴
終了
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