『バンダイ RG Hi-νガンダム ハイニュー サザビー 新品2点 プラモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 09分に出品され04月17日 15時 09分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅暗所保管品になります。

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17日まで出品

早期に取り消す可能性あり 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: 新品、未使用