『新品 Tomorrowland ティアードロングワンピース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 03時 47分に出品され04月23日 03時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シルエット···ティアード



季節···春夏



新品タグ付き



サイズフリー

脇下身幅46 着丈115

誤差はお許しください



表地 コットン100%

裏地 コットン100%









#価格がつけられないもの 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品 Tomorrowland

ティアードロングワンピース