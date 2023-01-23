『美品 ATAO キャンディ フリンジチャーム ハンド ショルダーバッグ 2way【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 07時 49分に出品され03月25日 07時 49分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

コロンと丸いフォルムと艶やかなエナメルレザー♪

ビビットなカラーバリエーションがまるで果実みたい♪

ちょっとそこまでのお出掛けにピッタリのワンマイルバッグ♪

軽くて持ちやすいピッグレザーでちょっとした外出にはつい手に取ってしまう♪

愛らしいフォルムなのに見た目以上の収納力を兼ね備えた万能エナメルバッグです♪



【定価】

29700円（税込）



【サイズ】

縦約22cm

横約31cm

幅約13cm

※ハンドル取り外し可能。



【仕様】

開閉仕様：マグネットボタン

外部仕様：マグネットボタンポケット×1

内部仕様：ファスナータイプポケット×1

オープンポケット×2



【素材】

エナメルレザー

リアルレザー 本革



【カラー】

レッド 赤



値引き交渉も歓迎致します！（常識的な範囲で希望額をご提示下さい！）



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。ご理解のある方のみお願い致します。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アタオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

ATAO

キャンディ

フリンジチャーム

ハンド

ショルダーバッグ

2way