『ennoy ボーダーT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 00時 50分に出品され03月27日 00時 50分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ennoyのボーダーTです。

22年のモデルでカラーは見えづらいですがブラウンです。(4枚目に分かりやすい色味を追加しました。)

ここ最近出ているパチモンとは違い、しっかり本物なので街中でパチモン着てヒヤヒヤする必要がありません笑



年数が少し経っているので多少の使用感がありますがシミなどはなく比較的綺麗な商品です。

※神経質な方は購入をお控えください。



【サイズ】

Lサイズ

着丈72

肩幅53.5

身幅59.5

袖丈24



気になる箇所などありましたらコメントください。写真追加します。



探していた方はぜひ



#ennoy

#スタイリスト私物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ennoy

ボーダーT