『Technics EAH AZ80 カバー 替えメッシュ テクニクス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 22時 55分に出品され04月29日 22時 55分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 不具合により最終的には新品との交換対応をしてもらったのですが、修理に出ている間に新しいイヤホンに買い替えてしまっていたので出品することに



イヤホン本体は左右ともパナソニックにて検品済みの未使用新品です(写真8枚目)(念の為動作確認だけ行っております)

充電ケースのみが中古となっています

付属品揃ってます



ケース本体もずっと別で購入したシリコンケースに入れっぱなしなので綺麗な状態です！

専用シリコンケースと、修理時に同梱されていた換えのメッシュシートもお付けします！



なるべくその日か遅くとも次の日中に発送するよう心掛けております！

よろしくお願いいたしますm(_ _)m



その他特徴...ノイズキャンセリング

テクニクス EAH-AZ80 eah az80 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: テクニクス