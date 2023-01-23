『Cape HEIGHTS BREAKHEART VEST フリース ベスト L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 43分に出品され03月16日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

Cape HEIGHTS

BREAKHEART VEST フリース ベスト カーキグリーン ブラック ケープハイツ



○サイズ

着丈 76cm

肩幅 44cm

身幅 60cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態



状態ランク A



A.未使用、もしくは新品同様の良好。

B.多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態。

C.特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れはない状態。

D.状態が悪く使用感の強い。

E.ジャンク品or難あり品



※状態は【主観】で判断しております。

ご不明点は必ずご質問して解決してからご購入ください。





○カラー

カーキグリーン



色味は【主観】で判断しております。機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。





○素材







○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



都内ブランドショップで購入した確実正規品です。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





◯その他

値下げ交渉は可能な限り対応します！

買いたい金額最初に教えてください。



管理番号65qa3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ケープハイツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Cape

HEIGHTS

BREAKHEART

VEST

フリース

ベスト

L