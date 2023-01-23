『パタゴニア ハイロフトダウンジャケット フーディー ダウンセーター 14年製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 23時 58分に出品され05月01日 23時 58分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご観覧頂きありがとうございます。

即購入OKです。

14年製ハイロフトダウンジャケット

内タグが薄くなっておりますが、14年製です。

カラー 黒

ここ4.5年着用が無いので出品します。購入した当初も年に1.2回の着用です。画像では伝わりにくいですが、表面のナイロンの使用感も低くクタクタ感はありません。ダウンの抜け偏りもなくダウンの状態は良いです。シーズン終了後はニクワックス のダウンクリーナーで手洗いし保管しておりました。



ジップの稼働も全箇所良好です。ストラップの欠損もありません。ただ、袖周りには使用感があります。画像14にリペアが1箇所あります。アウトドアのイベントでリペアしてもらいました。

リペアあっても気にしない方是非よろしくお願いします。





以下の件をご了承下さい。



●値引き交渉は、受けますが。コメント欄よりはっきりといくら希望と明記ください。



●基本、中古品を販売します。中古品に理解ある方のみ購入ください。新品未使用も出品することもありますが、一度人の手に渡った事の理解のある方のみ購入くださいませ。

●日中は仕事で、また小さな子供がいる為、すぐに返信できないことが多いです。発送は出来る限り早めを心掛けますが2.3日頂く場合がございます。お急ぎの方はご遠慮願います。

●自宅保管なので、家の匂いやシワ等ご理解のある方宜しくお願いします。(喫煙者・ペットいません。)

●包装はショップ袋や紙袋、段ボール等を再利用する場合がございます。

●送料を抑えるため、厚みを抑えて発送をさせて頂きますのでご了承をお願い致します。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



タグ···現行タグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア ハイロフトダウンジャケット フーディー ダウンセーター 14年製