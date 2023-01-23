『ルイヴィトンLOUIS VUITTON モノグラムバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 01時 08分に出品され04月26日 01時 08分に終了予定です。即決価格は14,960円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトンモノグラムボストンバッグ

LOUIS VUITTON

※証明書保証書はありません。

※日本橋三越本店にて購入しました。

※正規品等は購入者様のご判断でお願いします。



サイズ：W40cm×D20cm×H35cm(持ち手まで)⚠️自身での採寸になります。

内側外側に目立つキズ、汚れ、シミはありません。

大きなダメージはありません。

使用には問題ありません。



発送につきまして：専用箱はありませんので梱包材でキズ、破損対策を行い発送します。



⚠️購入後使用頻度は少ないですが数年経過しています。

⚠️商品状態は必ず画像確認いただきご理解ご納得の上で購入を検討してください。

⚠️新品ではありません、細かな状態を気にされる神経質な方はお取引をご遠慮ください。

⚠️値引交渉はお受けできません。

⚠️購入後のクレーム、返品はお受けできません。



◎円滑なお取引をさせていただくために必ず上記お取引条件を確認いただき了承済での購入をお願いします。



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#LOUISVUITTON BAG 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ルイヴィトンLOUIS

VUITTON

モノグラムバッグ