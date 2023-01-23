『美品☆ナスティードッグ☆ジャケットフーディ⭐nasty dog【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 00分に出品され04月13日 08時 00分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナスティードッグのジャケットフーディ⭐

３～４回程着用のみの美品です。



SIZE①

着丈：70 胸囲：120 肩幅：57.5 袖丈：61

19800で購入。

小さく折り畳んでの発送となります。



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カラー...ブラック



柄・デザイン...プリント(ロゴなど) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品☆ナスティードッグ☆ジャケットフーディ⭐nasty

dog