『POLO RALPHLAUREN HI TECH ベスト ポロラルフローレン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 59分に出品され03月23日 01時 59分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内の正規ラルフローレン店舗で購入したものです。



サイズは、USのMです。

試着のみの新品未使用品です。



定価は、税込で60,500円になります。



素人採寸で、

肩幅···42cm

身幅···58cm

着丈···58.5cm

になります。



肩幅···42cm

身幅···58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ POLO

RALPHLAUREN

HI

TECH

ベスト

ポロラルフローレン