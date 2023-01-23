『BALENCIAGA 三つ折り財布 赤【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 05時 31分に出品され03月19日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

BALENCIAGAは、ラグジュアリーファッションの代名詞であり、独自のデザインと高品質な素材で知られています。この財布は、そのスタイルと機能性を兼ね備えたアイテムです。



【デザインと機能】

赤いレザーで仕立てられた三つ折り財布は、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴です。収納力もあり、日常使いに最適です。



【付属品】

購入時に付属する保存袋があり、保管や持ち運びにも便利です。



表面には分かりにくい傷 汚れがあり、使用感もあります。



- ブランド: BALENCIAGA

- 色: 赤

- 素材: レザー

- 型番: 三つ折り財布

- 付属品: 保存袋



ご覧いただきありがとうございます。

返品はお断りさせて頂いております。

ご購入の際はご確認の上、ご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

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小物 タグ BALENCIAGA

三つ折り財布

赤