『ノースフェイス 700FIL ヌプシジャケット メンズ XS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 01時 56分に出品され04月07日 01時 56分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ˚✧₊⁎⁺˳✧༚☆*:.₊⁎⁺˳✧༚.。.:*☆ ˚✧₊⁎⁺˳✧༚☆*:.₊⁎⁺˳✧༚.。.:*☆ ₊⁎⁺



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#coco7☆



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●THE NORTH FACE ヌプシジャケット



仕様：700 FIL GOOSE DOWN









●サイズ：XS



着丈：62cm

身幅：52cm

肩幅：50cm

袖丈：60cm











●カラー：レッド×チャコール











●状態：背面にシミあり

着用時に目立つような汚れやシミはなく、まだまだお使い頂けます(・̑◡・̑)











●古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ大切に個包装しております。



●当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。



●ご購入後2〜3日での発送となります。





安心してお買い求めください♬

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カラー···レッド



モデル名···ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

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700FIL

ヌプシジャケット

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