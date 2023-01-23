『[未使用] SAVE MY BAG 巾着ショルダーバッグTOILE GARDEN【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 09分に出品され03月29日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [タグ付未使用] SAVE MY BAG 巾着ショルダーバッグ TOILE GARDEN





2，3年前ぐらいにネットにて購入しました。



シックで未完成的な意味合いを持つ“TOILE”というタイトルのシリーズです。

下描きにも見える繊細なタッチが「蝶の戯れるガーデン」の絵にデリケートな美の雰囲気を醸しています。



巾着紐の先にあるタッセルも絵の繊細さに符合した赤い細糸で表現。

プラスチック製の透明感のある鎖状のショルダーストラップもポイント。和洋どちらにも合うバッグです。



バッグ本体はポリアミド40% / ポリウレタン10% / ポリエーテル50%を配合したオリジナル素材「Poly-fabric with Lycra」を使用。

ネオプレン（合成ゴム）よりも軽いスーパーソフトブレンド素材です。

オリジナル素材を使用している為、雨に濡れても安心、手洗いすることが可能です。



保管中のキズ、汚れ等は確認できませんでした。

価格は15,000円ぐらいと記憶しています。





[サイズ]

幅 31cm

高さ 17cm

マチ 10cm

ショルダー長さ 120cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セーブマイバッグ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [未使用]

SAVE

MY

BAG

巾着ショルダーバッグTOILE

GARDEN