『✨稀少✨ SPRAYGROUND スプレイグラウンド リュック サファリカット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 01時 59分に出品され05月04日 01時 59分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●アイテム

SPRAYGROUND スプレイグラウンド スプレーグラウンド

バックパック リュック サファリカット 豹柄 ヒョウ アニマル柄 ゼブラ柄 シマウマ柄 レオパード柄 レアデザイン 稀少 アシンメトリー スプリット ヴィーガンレザー 合成皮革 シンセティックレザー エコレザー PUレザー レザー シャーク サメの歯 サメの口 シャークマウス サメ ブランドロゴ リミテッドデザイン 大容量 A4サイズ収納可 PC収納可



●サイズ

タテ45cm

ヨコ35cm

マチ10cm

ハンドル5cm

ショルダー85cm

平置き実寸

＊素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。





●状態

多少の傷や汚れありますが、比較的綺麗なお品です。

＊状態については、当方の主観で判断しております。あくまでも中古品になりますので、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。



●カラー

マルチカラー



●素材

ポリエステル100%











ID:168-539-1031 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨稀少✨

SPRAYGROUND

スプレイグラウンド リュック サファリカット