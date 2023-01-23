『【新品】ロボット掃除機 Dreame MOVA E30 Ultra 水拭き対応【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 06時 07分に出品され04月11日 06時 07分に終了予定です。即決価格は24,380円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dreame MOVA E30 Ultra ロボット掃除機 水拭き対応 強力吸引 7000pa 自動ゴミ収集 大容量ダストバッグ3.2L マッピング機能 APP対応



⭐️新品未開封です！

⭐️ネット上での定価 ￥99,800



✅【7,000 PaのVormax 吸引力】手軽にゴミやネジをキャッチし、大容量のダストパックに収納します。



✅【自動セルフメンテナンス機能】掃除やセルフメンテナンスが簡単なので、お掃除がスムーズになります。手間をかけずに効率的にお部屋をきれいに保つことができます。



✅【RoboSwing 技術搭載】部屋の隅までしっかり掃除できることで、家全体がより清潔に保てます。隅々まで行き届いた清掃が、快適な住環境を提供します。



✅【スマートなカーペット掃除】E30 Ultraは、モップリフトアップ機能、超音波カーペット認識、カーペット吸引ブースト機能を組み合わせて、直感的で効果的な清掃プランを提供します。また、ユーザーのさまざまなニーズに応じた最適な掃除が可能になり、手間をかけずに快適な住空間を実現します。



✅【スマートな Pathfinder 技術搭載】障害物をしっかり回避しながら、中断することなくスムーズに清掃が行えます。



✅【スマホアプリで遠隔操作可能】MOVAのアプリを使って、掃除を簡単に管理できます。スケジュール設定や掃除の進行状況を確認できるので、効率よくお部屋を清潔に保つことができます。さらに、アプリを通じて楽々と清掃プランを調整できるため、ライフスタイルに合わせた柔軟な掃除が可能です。



✅一年の保証付き



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#ドリームミー 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ドリームミー