『PORTER タンカー ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 23分に出品され03月28日 06時 23分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数回使用していますが丁寧に使用していたので目立つ汚れもなく美品レベルに入ると思います



見落としがありましたら申し訳ございません



ボタンのコーティングの剥げ少しあります



神経質な方はご購入お控えください



また梱包は圧縮袋に入れ小さくしますのでご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PORTER

タンカー

ショルダーバッグ