『希少80s USA製 Champion カラーブロック トレーナー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 14分に出品され03月09日 03時 14分に終了予定です。即決価格は9,274円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅 43

身幅 48

袖丈 55

着丈 60



タグ裏を見てもらえば分かりますが

1983年〜1985年の2年間しか生産されていない

年代のタグになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少80s

USA製 Champion

カラーブロック

トレーナー