『JJJJound Eddie Bauer ジョウンド エディーバウアー ダウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 23時 29分に出品され03月31日 23時 29分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド:jjjjound×Eddie Bauer

■商品名: SKYLINER JACKET 2020

■カラー:ベージュ

■サイズ:M

■実寸:

着丈69cm 肩幅46cm バスト58cm袖丈64cm

※平置き素人採寸となりますので、若干の誤差はご了承くださいませ。



室内で1度のみ試着後、自宅保管、

コンディション良好です。

※タグは付いておりません。



自宅保管品、中古品となりますので

ご理解いただける方のみご購入お願い致します。

商品到着後の返品はお受けできませんのでご了承くださいませ。



※小さく畳んでの梱包となります。



よろしくお願いします。



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#ジョウンドダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JJJJound

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