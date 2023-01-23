『Palm Angels ジャージ セットアップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 00時 37分に出品され05月06日 00時 37分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hankyuで購入しました。着用はそんなにしてないので状態も新品同様ですもう着る機会がないので出品します私は身長175cm60キロですが丁度よく着れる感じです



- ブランド: Palm Angels

- 色: 黒

- 素材: ポリエステル

- デザイン: ジップアップジャケットとパンツのセット

- ロゴ: Palm Angels（フロント）

- ストライプ: 白のサイドストライプ

- タグ: 新品タグ付き

- 襟のデザイン: スタンドカラー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Palm

Angels

ジャージ

セットアップ