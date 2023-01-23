『マイケルコース チェーンバッグ ショルダーバッグ ブラック SG2237B【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 21時 51分に出品され03月19日 21時 51分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

縦:約15cm

横:約22.5cm

厚さ:約6.5cm



持ち手:ハンドル 約35cm

ショルダー 約115cm〜約125cm



仕様:ファスナー開閉式

ポケット:5ヶ所

カード入れ:6ヶ所



素材:レザー

付属品:保存袋



【状態ランク】

状態ランク:AB



S：新品、未使用or未使用に近い

A：目立った傷や汚れなし

AB：目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA：やや傷や汚れあり

B：やや傷や汚れあり

BC：やや傷や汚れありor傷や汚れあり

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



【商品詳細】

全体的に多少使用感があります。

ファスナーの開閉、マグネットの留まりは問題ありません。

素材のベタつき等もありません。

上記以外に特に目立ったキズや汚れはなく、比較的状態の良い商品です。





※鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、こちらでは真贋に問題がないと認識しております。

万が一、商品が偽物であった場合は、返金にて対応させて頂きます。



※基本的に中古品のため、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え願います。

写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって、被写体が実物の色と異なる場合がございます。



※発送はメルカリ便のみの対応となります。

他の発送方法については対応しかねますのでご了承ください。



【管理番号】

SG2237-47 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース

チェーンバッグ

ショルダーバッグ

ブラック

SG2237B