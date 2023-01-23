『AirPods 第4世代【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 15分に出品され03月14日 10時 15分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ẢiPod 第4世代未使用です。



新品未開封の為、初期不良等あった場合はメーカーにて対応をお願いします。



※アクティブノイズキャンセリングは搭載していません。



モデル名···AirPods

世代/種類···(第4世代)



モデル名···AirPods



世代/種類···(第4世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル