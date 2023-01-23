『BACKLASH Doble Shoulder Mil Bag【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 18時 51分に出品され04月28日 18時 51分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品情報】

名称: BACKLASH Doble Shoulder Mil Bag

サイズ: 幅約36cm,高さ約16cm,マチ約21cm

カラー: Black

素材: 牛革

購入時期: 2020年頃

購入場所: LOOM OSAKA



【説明】

BACKLASHのミリタリーバムバッグです。

ライダースジャケットと同じ、深いトラの入ったダブルショルダーが使われています。

ストラップは三本のピンで幅広く調整できるタイプです。

購入後、ほとんど外では使用せず大事に保管してありました。

ここ数年はこの型をあまり作っていないようなので、探していた方は是非ご検討ください。



【ご注意】

製品染めされた商品ですので、購入時点から革に皺や傷があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BACKLASH

Doble

Shoulder

Mil

Bag