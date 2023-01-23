『【新品、未使用品】intime アンティーム轟 -GO-【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 08分に出品され04月02日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真撮影のため開封しましたが、未使用品です。



【仕様】

■形式：ハイレゾ対応カナル型イヤホン



■ドライバー：ハイブリッド型 Φ10ｍｍダイナミックスピーカ＋ＶＳＴ２



■音圧レベル：100dB/mW



■再生周波数帯域：10Hz～40kHz



■インピーダンス：22Ω



■ケーブル：MMCXリケーブル＋Φ3.5ｍｍステレオプラグ（無酸素銅）



■イヤピース：スピンフィット（Ｓ，Ｍ，Ｌ）



■付属品：取り扱い説明書、イヤホンポーチ





ふるさと納税品の限定カラーです。

現在は生産終了したみたいです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンティーム