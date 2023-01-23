『VEJRHOJ ARCH MAPLE【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 05時 25分に出品され05月10日 05時 25分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴェアホイから150本限定生産で発売されたモデルです。ケースバックには限定のシリアル番号が刻印されています。



文字盤には天然メープルの木材が使用され、ゴールドのフレームと共に軽やかで洗練された印象を与えます。スイスロンダ社製のクォーツムーブメントを採用。文字盤には耐久性に優れたサファイアコーティングのメネラルガラスによって守られています。イタリア製の本革ブルーストラップは、ワンタッチで簡単に交換可能です。カジュアルな服装にもスーツなどの装いにも両方使える万能なデザインです。



2年前くらいに購入しましたが、使用頻度は少なく多少の使用感があるだけで綺麗な状態です。



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#メンズ #時計 #限定

#スイス製

#フォーマル #カジュアル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ VEJRHOJ

ARCH

MAPLE