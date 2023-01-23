『新品 NIKE上下セットアップ Ｌサイズ 黒✖︎オレンジ ロゴ刺繍 ナイキ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 04時 25分に出品され04月18日 04時 25分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✔最近偽物がよく売られてますが当店が販売しているものは全て本物、正規品です！



✔当店の取引き件数（8500以上）や、フォロワーの数をみてもらえば実績がある店舗なのがわかると思います！



✔自身でナイキ様より購入した物なので間違いなく正規品です!!





● NIKE ナイキ

● 上下セットアップ

● 即購入OK

● 送料無料





◇ サイズ ◇



【パーカー】

S：着丈68／身幅51／肩幅47／袖丈64

M： 着丈69／身幅54／肩幅48／袖丈65

Ｌ：着丈71／身幅57／肩幅49／袖丈66

XL：着丈72／身幅60／肩幅50／袖丈66

2XL：着丈73／身幅62／肩幅51／袖丈67



【パンツ】

Ｓ：ウエスト35／総丈93／股上31.5／股下66

M：ウエスト37／総丈95／股上32／股下67

Ｌ：ウエスト39／総丈96／股上33／股下68.5

XL：ウエスト41／総丈97／股上34／股下69

2XL：ウエスト44／総丈99／股上35／股下71



素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。





◇ 商品説明 ◇



ナイキ クラブ BB アーチ GX プルオーバー L/S フーディ

メンズ プルオーバー パーカー

Nike Club Fleeceコレクションの軽量起毛フリースパーカーは、くつろぐための余裕を少しだけ確保しながら、お馴染みの着心地を実現。

胸元のNike Futuraロゴには、スクリーンプリントと刺繍を組み合わせてワンランク上の仕上げを施しました。



適度なボリュームで、内側が抜群に柔らかく、外側が滑らかな肌触りの起毛フリース素材を使用。

しっかりとした形状を保ちながら、快適な着心地をキープ。



●素材 綿 80% ポリエステル 20%





● 他にもの商品出品してますので、下記ハッシュタグより検索してみてください。



#NIKE__上下セットアップ





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FV4448

FV4454 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品 NIKE上下セットアップ Ｌサイズ 黒✖︎オレンジ ロゴ刺繍 ナイキ