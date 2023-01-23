『フルクラムスピード40C 2017 ダークラベル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 00時 23分に出品され03月22日 00時 23分に終了予定です。即決価格は38,720円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



フルクラムスピード40Cダークラベルになります。



シマノ11/12速対応

前後カーボンホイールセット

リムブレーキモデル

700c / クリンチャー

OLD：100×130mm

ETLTO：622×17c

ハイト：40mm

重量：F 602g / R 792g（実測）

参考価格：２６６，２００円（税込）



AC3登場以前の2017年頃購入のモデルになります。

走行距離は2000km未満で決戦用として室内保管しておりました。

落車はありません。

前後共に、フレは目視ではほぼありません。

ハブのゴリもなく回転は良好です。

ブランドロゴ、スピードロゴのデカールはヒビ割れがあります。

フロントホイール、ハブの透明シールは剥がしてあります。

ラチェットスプリングは社外の強化スプリングを取り付けてあります。その為爆音です。

純正スプリング（中古美品）もお付けします。

グリスは当時のカンパグリスと呼ばれているクリューバーグリスを使用しています。

フリーハブも変更してあり、走行距離100km未満です。

前後共に純正ベアリング一式新品に入れ替えてあります。

前シャフトを新品に交換しています。

クイックルリリースは付属いたしません。

純正カーボン用ブレーキシュー付属します。

インナーチューブはマキシスフライウェイトの軽量ブチルチューブ、タイヤはグランプリ5000（25C）です。

タイヤ、チューブ共にほぼ新品ですが劣化してますので交換を推奨します。





大切にしてきましたが、ディスク乗り換えの為に出品させて頂きます。

なお、あくまで中古なので神経質な方はご遠慮下さい。

また高額商品なので、ご質問ありました遠慮なくお願い致します。

ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ フルクラムスピード40C

2017

ダークラベル