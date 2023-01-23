『カーミットチェア 同規格 カーミット ウォールナットチェアー 新品 即納【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 49分に出品され03月19日 06時 49分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウォールナットの無垢イスになります。



ウォールナット材で、塗装も軽く仕上げてある感じなので、

カーミットチェアと遜色ない仕上がりになっています。

数ある類似品の中で一番本家に近いモデルかと思います。



フレームは世界三大銘木とされる北米産のブラックウォールナットを採用しております。

木部の塗装は植物性オイル塗装にてマットな仕上がりになっています。



ハンドメイドにご理解頂ける方のみご購入ください。

(塗装ムラや無垢材の反りなど使用には問題ないものばかりです)



金具の部分は、アルミを使用しています。

アルミは、使用していくと酸化しますのでキズなど目立ちにくくなります。多少のキズは、ご理解ください。



一度検品の為、組み立てているので多少のスレなどがありますので神経質な方や完璧を求める方もご遠慮願います。

不良品は、もちろん交換させて頂きます。



カーミットチェアでカスタム可能な部品は、ほぼ使用可能ですが、自己責任でカスタムをお願いしております。



素材：ブラックウォールナット

本体重量：約1.88kg

金属：アルミニウム

収納袋を含む総重量：約1.88kg

仕上げ：蜜蝋

耐荷重：120kg

素材：1000D ポリエステル

収納時：約60×15×10cm



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