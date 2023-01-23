『ボブルビー リュック(スターウォーズ ダースベイダー モデル)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 52分に出品され03月28日 21時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボブルビーのメガロポリスになります。

あまり使用した記憶はないのですが、経年の劣化による傷や汚れが見受けられます。

経過年数を考えれば綺麗な状態かと思います。



2007年にスターウォーズ30周年を記念して発売されたレアモデルです。ブラックはダースベーダーのイメージで作られており世界4000個限定です。

このバッグにはシリアルナンバーはありません。これは販売店用の展示品、いわゆるモックと呼ばれるものです。モックではありますが本物と変わらない作りをしていますので十分使っていただけます。



使用頻度は2回ほどです。

スレも多少ありますが、程度は個人的には酷くないと思います。ほぼコレクションのような状態でした。

ファスナー部のツマミですが、これは経年劣化でボロボロと崩れてしまいました。



多少の痛みがあること、レアモデルですがシリアルナンバーのあるものではないこと（ないのはないので逆に珍しい気もしますが…）から少しお安めに出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ボブルビー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ボブルビー

リュック(スターウォーズ

ダースベイダー

モデル)