『オル 巾着 BLACK AL32298G-23【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 09時 22分に出品され04月26日 09時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練された黒のデザインが特徴です。どんな着物や浴衣にも合わせやすく、フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも使用可能です。



【高品質な素材】

素材は和紙を使ったオリジナル素材です。耐久性と機能性を兼ね備えています。長時間の使用にも耐える設計です。



【実用的なサイズ】



30 H × 22 W × 12 D

買ってからの使用回数は約10回程度です。



- 型番: AL32298G-23



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ オル 巾着 BLACK

AL32298G-23