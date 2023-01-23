『Calvin Klein: PREMIUM DOWN PUFFER JACKET【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 45分に出品され04月05日 04時 45分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 純白ではなくアイボリーに近い色味となり、大きめのシルエットで、販売後すぐに完売した商品です。

購入時は¥62,000でした。



プレゼント用に購入しましたが5,6回ほどしか着ていません。以降3年ほどフィルム付きハンガーに掛けて保管していたものになりますが、状態は良いと思われます。

クリスマスプレゼントにどうぞ！



◆ブランド

カルバンクライン

Calvin Klein



◆アイテム

PREMIUM DOWN PUFFER JACKET



◆商品説明

大きめのシルエット、ボリュームのあるダウン。

右肩にブランドロゴあり。

アイボリー、オフホワイトの色味



◆商品状態

目立った傷、汚れはありません。



写真にてご判断ください。別アングルでの写真追加対応も可能ですので、気になる点あればコメントください。



◆サイズ

表記：M (大きめなのでLサイズ相当です)



◆参考情報

購入価格：¥62,000

購入場所：大阪梅田DAIMARU 公式ストア



◆発送方法について

・ゆうパックを予定しております



◆注意事項

・トラブル防止、すり替え防止のため、ご購入後のキャンセルや返金、返品交換はお受けできかねます。



※商品の状態についてご不安な方はコメントにて質問をしてからのご購入をお願いいたします。



種別··ダウンジャケット

ブランド: カルバン・クライン

カラー···アイボリー、オフホワイト

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カルバンクライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Calvin

Klein:

PREMIUM

DOWN

PUFFER

JACKET