『ウィンクルピッカー チェルシー ジョージコックス teds rockers【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 01分に出品され03月14日 04時 01分に終了予定です。即決価格は18,860円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

ジョージコックス製ウィンクルピッカーブーツです。

ソールはキューバンヒールで、フロントにビブラムのハーフソールを貼っております。

ヒールの減りもほとんどありません。

ジョージコックス製のため作りも良く、先のトンガリ具合は他社製より尖ってます！

つま先のセンターシームが無いウィンクルピッカーを探してもなかなか見つからないと思うので、探していた方は是非この機会にご検討をお願い致します。



ブランド:ジョージコックス

サイズ:UK7.5(26〜26.5cm程度)

カラー:ブラック

ソール:キューバンヒール フロントハーフラバー



サイズ感のご説明です。

私はジョージコックスのクリーパーの場合UK8をピッタリサイズで履いておりますが、UK7.5のこちらはきつめです。

参考までに、下記か愛用サイズです。

クロケット&ジョーンズUK8、ヤンコUK8、オールデンUS8.5、アトラクションズエンジニアUS8.5

コンバース・バンズ27.5cm



あまり目立ちませんが傷等ございます。

箱はありますが破れ等ございます。



ご不明点や気になる点がありましたら

ご購入前に質問して頂き写真追加など

できるかぎりの対応はさせて頂きますので

納得の上でのご購入をお願いいたします。



神経質な方、中古品にご理解のない方は

ご購入をお控えください。



ご検討よろしくお願い致します。



検索用

ジョージコックス

キューバンヒール

ロカビリー

Rockabilly

Teds

Rockers

イギリス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ジョージコックス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ウィンクルピッカー チェルシー ジョージコックス teds

rockers