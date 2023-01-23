『HUMAN MADE ボアジャケット GIRLS DONT CRY ボアフリース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 21時 29分に出品され03月21日 21時 29分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

HUMAN MADE ヒューマンメイド /Girls Dont Cry ガールズドントクライ 20AW ロゴ刺繍 ボアフリース プルオーバー / ジャケット





HUMANMADE ヒューマンメイド ボアフリースプルオーバー



即完売 BOA FLEECE PULLOVER

ボアフリースプルオーバー



color : black

size :

S肩幅57バスト119衣長70

M肩幅59バスト123着丈72

L肩幅61バスト127衣長74

XL肩幅63バスト131衣長76



即購入OKです

新品未使用



※素材や測定位置の兼ね合いで、1～3㎝の誤差がある場合がございます。





※神経質な方はご購入をお控えください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HUMAN

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ボアジャケット

GIRLS

DONT

CRY

ボアフリース