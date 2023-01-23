『GUCCI リュック・ナップサック 黒 グッチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 00分に出品され03月23日 22時 00分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCIのナップサック型のリュックです。

あまり出回っていない紐タイプのもので、色味は黒で大変使いやすいです。



生地はしっかりとしていますので、容量もあります。



４枚目の写真に載せていますが、外ポケットのところに、擦り傷があります。

必ずご確認ください。

その他はヘタレも汚れもなく、美品状態です。



used品となりますので、神経質な方はご遠慮いただき、ご理解いただける方にご購入をお願い致します。



購入後の返品は、すり替え防止のため、ご遠慮いただいています。



お送りの際は、小さく折り畳み送らせていただきます。



サイズ

平置きにて測定

縦 45

横 34

マチはほとんど無し







【ブランドの特徴】

このバッグは、Gucciのアイコニックなデザインが施されています。高級感あふれる素材と洗練されたスタイルが特徴です。





【機能性】

外ポケットがファスナー付きで、貴重品を安全に収納できます。使いやすさとスタイルを両立させたデザインです。



- ブランド: Gucci

- 製造国: イタリア

- 素材: ナイロン

- 色: 黒

- ポケット: 外ポケットあり（ファスナー付き）



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

リュック・ナップサック 黒 グッチ