『【新品同様】 IACUCCI イアクッチ ギブリ S ALCE 2way トープ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 10時 19分に出品され04月30日 10時 19分に終了予定です。即決価格は15,405円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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希望される方はコメントでお知らせください^^

※値下げ交渉との併用は致しかねます。

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●ブランド

IACUCCI

イアクッチ





●商品説明

ギブリ S ALCE

Color : トープ(TAUPE)



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●“I”ロゴが大きくあしらわれたトートシリーズ

●オケージョンシーンにも活躍するクラシカルなデザイン

●天ファスナーがサイドまで開き、取り出しがスムーズ

●ショルダーベルト付きの2WAY仕様

●底鋲付きで外での利用もストレスフリー



肉厚で柔らかな”ALCE(アルチェ)”レザーを使用し、使うほどに馴染む革の質感も楽しんでいただけるトートバッグです。



ミニサイズですっきり見えるシルエットながらも、広めのマチで見た目以上の収納力◎

天ファスナーがサイドまでしっかりと開くので、バッグの中が見やすく出し入れもスムーズ。

折りたたみマチもついているので、中身がこぼれにくく大切なお荷物も落ちにくくなっています。

底は厚みを持たせることで荷物を入れても型崩れし辛く、底鋲付きと長くご愛用いただけるような細かな配慮も嬉しいポイント！

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●素材

牛革





●サイズ

幅 最大25cm

高さ 19cm

マチ 11cm

持ち手 32cm

ショルダー全長 97〜121cm





●購入先

大手リサイクルショップ（鑑定済み）



※より良いものを提供するため補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。





●状態

金具にビニールが付いた状態。

ほぼ新品に近く極美品です。





発送の際は極力圧縮してお送りさせていただきますのでご了承ください。



ご質問がありましたら、お気軽にコメントください。

よろしくお願いいたします。





グレージュ ベージュ ハンドバッグ ショルダーバッグ 肩掛け クロスボディ シルバー金具 GHIBLI Italy イタリア製 本革 リアルレザー シボ革 フォーマル カジュアル レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イアクッチ

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